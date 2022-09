06.09.2022

Der britische Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) sind am Dienstagmittag in Düsseldorf angekommen. Die Herzogin und der Herzog sind in Deutschland, um für die in einem Jahr stattfinden Invictus Games zu werben - die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen sind eine Herzensangelegenheit des Prinzen.