Berlin, Hamburg, Magdeburg So schön blühen Kirschblüten in anderen deutschen Städten

Berlin, Prenzlauer Berg: Der Fernsehturm ragt in den Himmel vor der Kulisse der blühenden Kirschbäume in der Schwedter Straße. Insgesamt 50 Bäume wurden 2003 am ehemaligen Grenzstreifen im Rahmen der Sakura Kampagne gepflanzt.

Die Kampagne wurde am 9. November 1989 ins Leben gerufen und symbolisiert die Anteilnahme des japanischen Volkes am Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung.