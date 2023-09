Bilder Invictus Games mit Prinz Harry in Düsseldorf

Beim internationalen Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, den Invictus Games in Düsseldorf, haben die am Sonntag Wettkämpfe begonnen. Prinz Harry sowie der ebenfalls angereiste Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprachen am Samstagabend während der Eröffnungsveranstaltung zu den Teilnehmern des Sporfestivals und den zahlreichen Zuschauern. Die Bilder gibt es hier.