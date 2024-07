Kaiman Sammy wird 30 Die Sommerloch-Tiere der vergangenen Jahre

2005: "Killerwels" Kuno - Ein tragisches Ende nahm auch Kuno aus einem gefluteten Steinbruch im sächsischen Steina. Der Fisch soll einen Dackel in die Tiefe gerissen haben. Gesehen hat es zwar niemand, dennoch wurde Kuno der Kampf angesagt. Ein Angler zog den 1,60 Meter langen Fisch an Land und Kuno stand ein letztes Mal im Mittelpunkt: als Mahlzeit auf einer großen Party am See.