24.02.2022

Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise hat in Köln der Straßenkarneval begonnen. Um 11.11 Uhr an Weiberfastnacht eröffnete das Kölner Dreigestirn mit dem traditionellen Countdown und drei Mal „Kölle Alaaf“ auf dem Alter Markt offiziell die Feiern.

In Köln sollen nur geimpfte Narren mit einem zusätzlichen negativen Test oder einer Booster-Impfung Karneval feiern dürfen. Das gesamte Stadtgebiet, so auch die Zülpicher Straße auf dem Foto, wurde zur «Brauchtumszone» erklärt. Dadurch gilt an den Karnevalstagen in ganz Köln die 2G-plus-Regel.