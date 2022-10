04.10.2022

Seit 25 Jahren gehen die Kölner „Tatort“-Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk gemeinsam auf Verbrecherjagd. Am 5. Oktober 1997 lief die erste Folge mit dem Titel „Willkommen in Köln“. In den Hauptrollen sind Klaus J. Behrendt (l) und Dietmar Bär zu sehen.