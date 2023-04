Bilder „Let’s Dance“: Welche Promis sind noch dabei und welche raus?

Abdelkarim (bürgerlich Abdelkarim Zemhoute) ist Komiker, Kabarettist und Fernsehmoderator. Zuletzt trat der 41-jährige in der dritten Staffel der Comedy-Sendung LOL: Last one Laughing und Till Reiners‘ Happy Hour auf. Am 3. März schied der Komiker mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger nach einer 10-Punkte-Bewertung aus.