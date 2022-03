24.03.2022

In den Zoos in Nordrhein-Westfalen und in Neuwied gab es in den vergangenen Monaten immer wieder tierischen Nachwuchs. Wir zeigen einige der Tiere:

Das kleine Baby-Faultier „Kalle“ liegt bei seiner Mutter im Krefelder Zoo. Anfang Januar entdeckten die Tierpfleger das neugeborene Zweifingerfaultier, teilte der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit. Das Foto ist vom 14. März 2022. Der Faultier-Vater ist bereits 52 Jahre alt.