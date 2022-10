02.10.2022

Es wieder so weit: Die siebte Staffel der Serie „The Masked Singer“ ist am Samstag, 1. Oktober, gestartet. Unter Masken versteckt präsentieren Promis ihre Gesangskünste, während Rateteam und Zuschauer durch Hinweise versuchen, ihre wahre Identität aufzudecken. In Duellen, Dreier- oder Viererteams geben die maskierten Promis ihr bestes, woraufhin Zuschauer anschließend die Möglichkeit haben, ihre Favoriten in die nächste Runde zu wählen. Der oder diejenige mit den wenigsten Stimmen muss die Identität preisgeben. Matthias Opdenhövel wird wie gewohnt auch die neue Staffel moderieren.

Wir stellen die Kostüme und Masken der Kandidatinnen und Kandidaten vor, geben einige Infos und verraten im Anschluss an die Shows, wer unter den jeweiligen Kostümen gesteckt hat.