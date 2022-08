31.08.2022

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion besucht am 13. Juni 1989 Bonn in historischen Zeiten: Michail Gorbatschow (Mitte) und seine Frau Raissa (rechts) inmitten einer begeisterten Menge auf dem Marktplatz. Nun ist Gorbatschow gestorben. Wir blicken zurück mit Bildern auf seinen Besuch in Bonn.