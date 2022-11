17.11.2022

Am Freitag startet die neue Staffel „Promi Big Brother“ auf Sat.1. Wir stellen die 15 Kandidaten vor. Schauspielerin Katy Karrenbauer ist in diesem Jahr das zweite Mal dabei und sieht sich aufgrund ihrer Lebenserfahrung gegenüber ihrer prominenten Mitbewohner in der Führungsrolle.