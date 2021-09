16.09.2021

Geboren wurde Olaf Scholz 1958 in Osnabrück, wuchs aber in Hamburg auf. Seine Großeltern waren Eisenbahnbeamte, seine Eltern Kaufleute im Textilgewerbe. Er ist mit der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verheiratet. Olaf Scholz studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und ist seit 1985 Rechtsanwalt. Er ist evangelisch getauft, aber aus der Kirche ausgetreten.