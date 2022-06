02.06.2022

Szenen auf der Mall, als die königliche Prozession den Buckingham Palast vor der Geburtstags-Parade Trooping the Colour am ersten von vier Tagen der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen verlässt. In London haben die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin begonnen.