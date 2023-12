Fragen und Lösungen Können Sie diese Matheaufgaben aus der Pisa-Studie lösen?

Der Umzugswagen hat eine Länge von vier Metern, es passen also acht Umzugskartons á 0,5 Metern in der Länge hinein. In der Breite sind es vier Stück (0,5 Meter á vier sind zwei Meter) und in der Breite ebenso. Jetzt muss man die drei Anzahlen an Kartons in der Länge, Breite und Höhe miteinander multiplizieren, also acht mal vier mal vier. Das ergibt 128, Antwort B ist also richtig.