12.05.2022

Die Polizei bewacht den Eingang der Realschule am Schloss Borbeck in Essen. Es hatte Hinweise auf geplante Straftaten an der Realschule und einem Gymnasium gegeben. Die Polizei nahm einen 16-Jährigen Schüler fest, der nun unter Terrorverdacht steht. Die Ermittler beschlagnahmten Material zum Bombenbau und rechtsextreme Schriftstücke.