Bilder Das sind die Stars der neuen Staffel „Promi Big Brother“

Jochen Horst (63) ist ein bekannter deutscher Film-, Fernsehen und Theater-Schauspieler. In den 1980er und 1990er Jahren spielte er bei der beliebten Krimiserie „Derrick“ in verschiedenen Rollen mit. Danach war er sowohl in seiner Parade-Serienrolle des Kommissars Balko als auch in seichteren Serien und Filmen wie „Das Traumschiff“ oder „Rosemunde Pilcher“-Produktionen zu sehen. Aber auch internationale Kinoproduktionen wie „Der Zementgarten“ oder „Luther“ stehen in seiner Filmografie.