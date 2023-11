Bilder Das sind die Kandidaten von „Promi Big Brother“ Staffel 11

Die TV-Karriere von Paulina Ljubas begann in Köln, und zwar in der Show „Köln 50667“. Wiederholtes Fehlverhalten führte jedoch dazu, dass sie rausgeworfen wurde. Später nahm sie an mehrere Dating-Formaten teil. Am bekanntesten war wohl ihre Teilnahme bei „Temptation Island VIP“, wo sie und ihr Partner Tommy Pedroni am Treue-Test scheiterten.