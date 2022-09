Königin Elizabeth II. und Bundespräsident Richard von Weizsäcker sprechen während eines Festbanketts auf Schloss Augustusburg in Brühl (Nordrhein-Westfalen) am 19.10.1992 miteinander. Die britische Monarchin und ihr Gatte waren am 19.10.1992 in Bonn zu einem fünftägigen Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen.