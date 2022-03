16.03.2022

Saharastaub sorgt seit Dienstag für ein Farbenspiel am Himmel im Süden Deutschlands. Betroffen sind vor allem Baden-Württemberg und Bayern. Auch in Nordrhein-Westfale könnte der Stab im Laufe des Mittwochs ankommen. Über der Münchener Innenstadt zieht am Dienstag schlechtes Wetter mit Sahara-Staub auf, dass den Himmel gelb/orange färbt. Staub aus der afrikanischen Wüste färbt den Himmel gelblich und erzeugt eine besondere Lichtstimmung.