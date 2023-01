In Anlehnung an einen ihrer Filme wurde sie gar als „schönste Frau der Welt“ bezeichnet. International bekannt wurde sie mit Filmen wie „Fanfan, der Husar“ und „Die Schönen der Nacht“ (beide 1952). 1956 war sie in „Notre Dame de Paris“ an der Seite von Anthony Quinn zu sehen.

Das Foto entstand 2002 während des Europäischen Presse- und Funk-Balls in Berlin, wo sie neben dem damaligen Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt, Klaus Wowereit (SPD), und der damaligen Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen stand.