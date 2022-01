24.01.2022

Blick bei Schneefall auf den Parthenon-Tempel in Athen. Wegen starker Schneefälle in Griechenland sind an mehreren Orten Flüge ausgefallen und auch der Straßenverkehr ist erheblich beeinträchtigt. Behörden warnten zudem die Bevölkerung ihre Häuser nicht zu verlassen.