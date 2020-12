Kiel: Der NDR nennt ihn einen der „der unheimlichsten Mörder“ in der „Tatort“-Geschichte, den von Lars Eidinger verkörperten Kai Korthals. Zweimal schon hat „Der stille Gast“ Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) herausgefordert. Das war 2012 und 2015 zu sehen. Im dritten Krimi gelingt ihm nun die Flucht aus der Psychiatrie, in der er Fanpost von Frauen erhalten hat. Sind diese Verehrerinnen nun in Gefahr? Vorher gibt es noch einen Fall mit dem Titel „Borowski und die Angst der weißen Männer“ - wahrscheinlich am 7. März anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März.