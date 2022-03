29.03.2022

Die neue Staffel von „The Masked Singer“ ist gestartet. Seit dem 19. März läuft wöchentlich eine neue Folge, in der Prominente mit einem Lied und in Ganzkörperkostümen gegeneinander antreten. Wir stellen die Kostüme und Masken der Kandidatinnen und Kandidaten vor, geben einige Infos und verraten im Anschluss an die Shows, wer unter den jeweiligen Kostümen gesteckt hat.