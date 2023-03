Staffel 8 der Erfolgsshow Das sind die Kostüme von „The Masked Singer“ 2023

Als erste neue Maske wurde das Seepferdchen vorgestellt. In 600 Stunden fertigte Gewandmeisterin Alexandra Brander das Kostüm an, teilte der Sender mit. Besonders ist, dass die Maske nicht wie üblich auf dem Kopf, sondern auf den Schultern getragen wird. Das entlaste den maskierten Star und sorge für mehr Bewegungsfreiheit, so Brandner. Ein besonderer Hingucker sind die Schuppen des Seepferdchens, die mit fluoreszierender Farbe besprüht wurden und im Dunkeln leuchten.