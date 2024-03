Start der 10. Staffel Das sind die Kostüme von „The Masked Singer“

Die Zuckerwatte

„Um den fluffigen Look von der Zuckerwatte zu kreieren, haben wir circa 250 Meter Tüll in ganz feine Fäden geschnitten und an der Maske drapiert“, sagt Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Insgesamt musste das Team um Brandner dabei weit über 10.000 Fäden an der Zuckerwatte befestigen.

Die Zuckerwatte betreibt in ihrer „zuckrigen Glitzerwelt“ einen Candyshop. Nach Feierabend wird aus ihr dann eine adrenalin-liebende Draufgängerin. Auch bei „The Masked Singer“ sucht sie den Nervenkitzel.