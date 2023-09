13. Staffel Das sind die neuen Juroren bei „The Voice of Germany“

Mark Forster, Stefanie Kloß von Silbermond und Nico Santos: Diese Größen der deutschen Popmusik haben die Musikshow „The Voice of Germany“ über Jahre hinweg geprägt. In der neuen Staffel, die am Donnerstag, 21. September, bei ProSieben und Freitag, 22. September, bei Sat.1 startet, ist alles anders. Denn „The Voice“ geht erstmals mit komplett neuen Coaches auf Talentsuche. In dieser Bildergalerie geben wir einen Überblick über die neue Jury.