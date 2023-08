Bilder Das sind die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Das Phantasialand und der Nürburgring sind zu zwei der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt worden. Auch das Ahrtal schaffte es bei der Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus in die Top 100. In dieser Bildergalerie stellen wir die Top Ten vor. Alle Infos zum Ranking und wo genau sich das Ahrtal einreiht, lesen Sie in unserem Artikel.

Der Europa-Park belegte den ersten Platz bei den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland.