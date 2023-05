RTL-Show Das sind die Kandidaten der dritten Staffel von „Top Dog Germany“

Ab die Leine, fertig, los! Nach dem Promi-Special im vergangenen Jahr erscheint in diesem Juni wieder eine reguläre Staffel der Hundeshow „Top Dog Germany“. 71 Teilnehmer treten in sieben Folgen gegeneinander an und versuchen zu beweisen, dass sie und ihr Hund das perfekte Team abgeben. In den sechs Vorrunden führen die Teilnehmer ihre Hunde durch einen Hindernisparcours. Die schnellsten Hund-Mensch-Teams treffen sich im Finale wieder und spielen um den Hauptgewinn von 5000 Euro. 1000 Euro vom Gewinn wird an eine, von den Teilnehmern selbst gewählte, Tierschutzorganisation gespendet.

Die neuen Folgen werden ab dem 17. Juni im wöchentlichen Rhythmus jeweils um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die Moderation übernehmen erneut Frank Buschmann (links) und Jan Köppen (rechts). Tierische Unterstützung erhält das Duo von Hündin Pebbles (Mitte).