Reise-Knigge Wie viel Trinkgeld gebe ich in meinem Urlaubsland?

Skandinavien wird von den Deutschen in den letzten Jahren wieder verstärkt bereist. Laut der Tourismusanalyse 2024 gaben dies 3,8 Prozent der Befragten an.

Die Trinkgeldregeln in den skandinavischen Ländern sind nach Angaben des Essen-Online-Magazins „Worlds of Food“ unterschiedlich. In Norwegen, Dänemark und Finnland ist es unüblich, Trinkgeld in den Restaurants zu bezahlen. Es ist in der Regel bereits in den Rechnungen enthalten. In Schweden sollte man jedoch zumindest ein paar Kronen, sprich rund fünf Prozent des Gesamtpreises hinzu zahlen. Eine Verpflichtung dazu gibt es aber laut des Online-Reisemagazins Travelbook nicht.

In den Hotels in Norwegen, Dänemark und Finnland ist der Service bereits in der Rechnung enthalten. Wer beim Gesamtbetrag mit fünf Prozent aufrunden möchte, ist herzlich willkommen. In Schweden bekommt das Zimmerpersonal üblicherweise fünf bis zehn Kronen (50 Cent bis ein Euro umgerechnet) pro Tag, so Travelbook weiter.

Foto: Blick auf den Hafen in Kopenhagen (Dänemark)