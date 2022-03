01.03.2022

Mancherorts steht das Wasser in den Häusern bis zur Decke: Gegen Ende des australischen Sommers haben sintflutartige Regengüsse ganze Regionen im Osten von Down Under verwüstet. Dieses vom Fraser Coast Regional Council zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Ausmaß der Überschwemmungen in Maryborough. Sintflutartiger Regen hat die schweren Überschwemmungen im Osten Australiens weiter verschärft.