Top 20 Das sind die beliebtesten Studiengänge an deutschen Unis

Platz 19: Physik

Auch weil der Lernstoff des Physkstudiums sehr anspruchsvoll ist, ist die Durchfall- und Abbrecherquote in dem Studienfach sehr hoch. Trotzdem ist Physik einer der beliebtesten Studiengänge an deutschen Unis. Karriere machen Physiker nach dem Studium vor allem in der in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung.