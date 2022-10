07.10.2022

Der Schauspieler Günter Lamprecht ist am 4. Oktober 2022 im Alter von 92 Jahren in Bad Godesberg gestorben, wie seine Agentin Antje Schlag mitteilte. Für seine Paraderolle des Franz Biberkopf in Rainer Werner Fassbinders Mehrteiler „Berlin Alexanderplatz“ wurde Lamprecht von Kritik und Publikum gefeiert. Popularität erlangte er in den 90er Jahren durch die Rolle des Berliner „Tatort“-Kommissars Franz Markowitz (Foto).