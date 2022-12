Der Schauspieler Robbie Coltrane verkörperte unter anderem den Kriminalpsychologen Dr. Eddie Fitzgerald in der Krimiserie „Für alle Fälle Fitz“ und den Wildhüter Rubeus Hagrid in den „Harry-Potter“-Filmen. 2006 erhielt er den Order of the British Empire von Queen Elizabeth II. Er verstarb am 14. Oktober im Alter von 72 Jahren.