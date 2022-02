Gerhard Trabert: Der 65-jährige Arzt und Sozialarbeiter ist mit seinem Arztmobil auf den Straßen seiner Heimatstadt Mainz unterwegs. Die Linke hat den Professor für Sozialmedizin als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Trabert sagt: „Ich kandidiere nicht gegen Frank-Walter Steinmeier. Ich kandidiere für Menschen, die ausgegrenzt sind und oft nicht mehr gesehen und gehört werden.“ Mit Steinmeier verbindet ihn das Thema Obdachlosigkeit. Der Titel von Steinmeiers Dissertation lautet: „Bürger ohne Obdach. Zwischen Pflicht zur Unterkunft und Recht auf Wohnraum.“ Bei der Bundestagswahl im vergangenen September trat der Sozialmediziner als Direktkandidat der Linken in Mainz für den Bundestag an. Mit 12,7 Prozent erzielte der in Mainz bekannte und geachtete Sozialarbeiter das beste Ergebnis aller Direktkandidaten der Linken in Westdeutschland.