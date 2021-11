19.11.2021

Am 22. November 1981 stach das ZDF-„Traumschiff“ zum ersten Mal in See. Als erstes Ziel ging es in die Karibik. Bisher dienten fünf Kreuzfahrtschiffe als Kulisse und Drehort für die Serie. Aufgrund der Insolvenz der Betreiberfirma musste 2015 ein alternatives Schiff für die „Deutschland“ (im Bild ) gefunden werden.