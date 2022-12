Radkästen reinigen: Die gräulichen Schneebatzen in den Radkästen sehen nicht nur schmuddelig aus. Sie greifen auch die Karosserie an und können für Rost sorgen. Moderne Autos haben deshalb an den Kästen oft eine Kunststoffverkleidung, an der Schnee nicht so gut haftet und die vor Korrosion schützt. Fehlen die am Auto, sollte man Tag für Tag die Kästen vom Schnee befreien, sagt Clysters.