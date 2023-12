Bilder vom Großeinsatz Suche nach vermisster Zweijähriger in Bingen

Nach dem Verschwinden eines zweijährigen Mädchens am Sonntag in Bingen hat die Polizei eine groß angelegte Suche gestartet. Unter anderem suchten die Einsatzkräfte in einem Waldstück nach dem Kind. Die Zweijährige hatte ihr Elternhaus wahrscheinlich am Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment im Schlafanzug verlassen. Am Dienstag wurde eine Leiche gefunden. Es handelt sich um die Vermisste. Die Beamten gehen bisher von einem Unglücksfall aus.