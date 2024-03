Treffen der Tuner und Hobbyfahrer So war der Car-Friday am Nürburgring

Tausende Autofans treffen sich am Karfreitag am Nürburgring. Laut Nürburgring findet zwar keine offizielle Veranstaltung statt, die weltbekannte Rennstrecke ist aber an diesem Tag auch für Tuner ein beliebtes Ausflugsziel. Autofans aus ganz Deutschland reisen jährlich zu dem in der Szene als «Carfriday» bekannten Event an. Wir haben die Bilder von der Nordschleife.