Treffen der Autotuner-Szene Großer Andrang beim Carfriday am Nürburgring

Großer Andrang herrschte am Freitag am Nürburgring: Tausende Autobegeisterte aus der Tuning-Szene waren beim Carfriday rund um die Rennstrecke unterwegs. Viele Zufahrtsstraßen waren überfüllt, die Parkplätze schon früh am Tag voll. Die Polizei zeigte verstärkt Präsenz. Unser Fotograf war rund um den Nürburgring unterwegs und hat viele Bilder mitgebracht.