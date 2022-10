Mit einer Aussichtsplattform und einer Rampe will Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis Radwanderer vom Radweg „Balkantrasse“ in die Innenstadt locken, für mehr als 800.000 Euro. Doch zum Verweilen werde die Plattform an der Hauptverkehrsstraße kaum einladen, so der Steuerzahlerbund - dafür gebe es Verkehrslärm und Abgase.