Stimmen Eltern und Politiker zum Kita-Notstand in Meckenheim

Stephanie Peschel (36) aus Meckenheim, Mutter: „Meine fünfjährige Tochter geht in die Vorschule. Es kann nicht angehen, dass da so viel pädagogisches Programm ausfällt, auch Kinder haben Rechte! Ich selbst muss durch die eingeschränkten Betreuungszeiten im Job zurückstecken und viel mehr am Abend und am Wochenende arbeiten.“