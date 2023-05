Schildkröten, Schlangen, Echsen Diese exotischen Tiere gibt es in den Terrarien im Kölner Zoo

Burmesische Sternschildkröte

Die Burmesische Sternschildkröte (Geochelone platynota) ist eine der am stärksten bedrohten Schildkrötenarten. Ihr Lebensraum sind die Dornen- und Trockenwälder, sowie die Halbwüsten in Zentralmyanmar. Sie ist dort endemisch – kommt also nirgendwo sonst auf der Welt vor. Über ihre Lebensweise ist nur sehr wenig bekannt. Da inzwischen nur noch extrem wenige Exemplare in der Natur existieren, gilt sie als funktional ausgestorben und es ist fast unmöglich, diese Wissenslücke zu schließen. Hauptgrund für den Rückgang der Art ist die Bejagung für den Haustierhandel. Die ersten Jungtiere der Burmesischen Sternschildkröten im Kölner Zoo sind im Juli 2018 geschlüpft und waren die europaweit dritte Nachzucht dieser vom Aussterben bedrohten Art. Die Elterntiere stammen aus einer Beschlagnahmung aus dem Jahre 2011, bei der über 500 Amphibien und Reptilien sichergestellt wurden, darunter auch sechs Burmesische Sternschildkröten.