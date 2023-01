Die Sieg im Bereich der Brücke Frankfurter Straße bei Sankt Augustin-Buisdorf: der 25 jährige Kian Dejamfekr aus Sankt Augustin härtet sich im Winter möglichst jeden Tag in der Sieg ab. "Das ist gesund" sagt er. Die Wasser-Temperatur schätzte er auf sieben bis acht Grad. Normalerweise verharrt er in sich gekehrt für ein paar Minuten an einer Stelle bei Niederpleis, entschied sich am Freitag aber spontan für diese überflutete Wiese - ohne Strömung - bei Buisdorf.