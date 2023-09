Bilder Zehn Ideen für Tagesausflüge im Herbst

Der Laacher See bietet Besuchern nicht nur im Sommer als einer der beliebtesten Badeseen der Eifel idyllische Ausblicke. Im Herbst strahlen die Bäme der Vulkanregion in bunten Farben und laden zum Wandern ein. Der See vulkanischen Ursprunges liegt an der Deutschen Vulkanstraße und neben der Benediktinerabtei Maria Laach.