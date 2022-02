22.02.2022

Klimakrise, ein neuer Kanzler, und die Corona-Pandemie: Der Kölner Karneval spießt auch in einem abgespeckten Zug aktuelle Themen auf. An Rosenmontag werden die Wagen im Rheinenergiestadion präsentiert. Am Dienstag gewährte das Festkomitee einen Blick auf 20 Persiflagewagen, die an Rosenmontag gezeigt werden. Der Wagen mit dem Motiv "Schweinepriester vor dem Herrn" dreht sich um die Aufklärung des Missbrauchsskandals im Kölner Erzbistum.