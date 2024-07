Bilder von der Enthüllung Sarg von Ramses II. wird in Köln ausgestellt

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ist der Sarg des ägyptischen Pharaos Ramses II. in Köln enthüllt worden. Der Sarg ist Prunkstück einer Ausstellung, die am 13. Juli im Kölner Odysseum startet. Wir zeigen Bilder der Enthüllung. Alle Infos zur Ausstellung finden Sie in unserem Artikel.