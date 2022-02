28.02.2022

Der Persiflagewagen „Gute alte Zeit“ mit einem Putinmotiv ist Teil der Friedensdemonstration in Köln am Rosenmontag. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt. Stattdessen zieht ein Protestmarsch mit Hunderttausenden Teilnehmenden durch die Innenstadt – vorbei an vielen auf verschiedenen Plätzen in der Stadt aufgestellten Motivwagen, die eigentlich für den Rosenmontagszug gebaut worden waren.