Denis Waldästl (SPD)

Seit 2020 ist Denis Waldästl Vorsitzender der Kreistagsfraktion Rhein-Sieg. Der Vermögensberater wohnt mit seiner Frau in Hangelar und ist in Sankt Augustin-Mülldorf aufgewachsen. Er hat als erster in seiner Familie das Abitur abgelegt. Der 34-Jährige ist auch Karnevalist – 2012/13 repräsentierte er als Prinz Denis I. die Stadt Sankt Augustin.