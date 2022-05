Charlotte Echterhoff (SPD)

Charlotte Echterhoff ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Aufgewachsen ist sie in Meckenheim. In Bonn studierte sie Medienwissenschaft, Französisch, Psychologie und Volkswirtschaft, verbrachte einen Teil der Studienzeit in Madrid und Chile und promovierte über das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland. Als 2016 die AfD erstarkte und Trump Präsident der USA wurde, wuchs der Wunsch, sich politisch zu engagieren. Seitdem engagiert sie sich in der SPD Sankt Augustin. Im September 2020 wurde sie direkt in den Stadtrat gewählt. Echterhoff ist Mitglied im Schulausschuss, im Mobilitätsausschuss und im Sozialausschuss. Als ihre Schwerpunkte nennt sie zudem Bildung, Care-Arbeit, Mobilität und Klimaschutz, zudem Jugendpartizipation und Digitalisierung.