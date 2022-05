Anna Peters (SPD)

Geboren 1985 in Würselen, studierte Peters nach dem Abitur Politikwissenschaft und Soziologie in Aachen. Zudem hat sie einen journalistischen Master in International Media Studies an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg beziehungsweise an der Uni Bonn sowie an der Deutschen-Welle-Akademie absolviert. Peters lebt mit ihrer Familie in Bornheim und arbeitet im Bereich Marketing und PR. Sie ist Mitglied im Bornheimer Stadtrat sowie im Kreistag. Seit 2019 ist sie Vorsitzende der Bornheimer SPD. Zu ihren politischen Schwerpunkten gehören die Bereiche Schule, Kita und Umweltschutz.